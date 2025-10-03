Новини
Ето къде има въведени бедствени положения, има още 1 изчезнал човек на "Елените" - хора отказват да се евакуират!
Автор: Вилислава Ветренска 15:38
В областите Бургас, Монтана, Перник – в различни общини, имаме въведени бедствени положения. Това съобщи на брифинг в МВР зам.-министърът Тони Тодоров.

Той уточни, че министър Даниел Митов пътува към Бургас, за да помогне на координационните щабове.

"Беше въведен планът при бедствия по точка наводнения“, посочи зам.-министърът.

Той уточни, че информацията за 1 загинал човек на "Елените" е потвърдена. Той е бил в подземно помещение в сграда в района на ваканционното селище – на своето работно място.

"Не е бил уведомен за случващото се. Намирал се е на такова място, до което информацията не е достигнала. Изказваме съболезнования на неговите близки“, посочи Тони Тодоров.

Има информация за още един изчезнал човек.

"Навсякъде има екипи на полицията. Евакуация на 30 човека е имало и в Царево, хората са били настанени в пожарната, но вече са по домовете си. На "Елените" е най-сложно, там продължава да вали. Общо 50 човека - гости и персонал на хотелите отказват да се евакуират. Апелирам всички граждани да спазват разпорежданията на властите", казаха още институциите. 

Очаквайте подробности.


Статистика: