© виж галерията Днес това, което се случва, е важно по няколко причини. Не само, защото проектът е мащабен и ще реновира цяла една нова сграда и ще построим друга. Не само, защото средствата, които са нужни за този проект – около 1 300 000 лв., биват по линия на Норвежкия механизъм, те няма да са за сметка на българските данъкоплатци и дължим благодарност на норвежката държава, че ни помага за това.



Може би най-важното е, че след около 400 дни, тук, за първи път в България, ще може да се реализира един нов модел на работа с лишените от свобода. Ще бъде построен първият в България half way house. Това каза правосъдният министър Крум Зарков, който даде старт на проекта за изграждане на обособено преходно отделение към затвора или т.нар. half way house, предаде репортер на Burgas24.bg.



"Half way house означава буквално къща на средата на пътя - на средата на пътя между затвора и свободата. В тази къща трябва да се гарантира това, че пътят е еднопосочен и че няма тези, които излязат, да се върнат обратно в затвора. Това е важно не заради затворниците, не заради хората, които работят с тях. Това е важно за хората извън затвора, които могат да станат жертва на последващи престъпления. Затова ние не пестим усилия да правим така, че средствата, с които разполагаме, да бъдат инвестирани по най-добрия начин и общежития като това ще се появят и на други места, така че България да може да намали степента на рецидив, спазвайки най-високите очаквания както от хуманна гледна точка, така и по линия на сигурността", допълни Зарков.



На събитието присъстваха още областният управител на Бургаска област проф. Мария Нейкова, Мария Павлова - зам.-министърът на правосъдието, Ивайло Йорданов - началник на Главна дирекция "Изпълнения на наказанията“, ръководителят на Окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаския затвор Янчо Желев и др.



