Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Със зимни температури започва днешният ден. Най-студено тази сутрин е било в Драгоман и Кюстендил, където са отчетени минус 2 градуса по Целзий. В Източна България е малко по-топло.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 0 градуса

- Пловдив 1 градус

- Варна 4 градуса

- Бургас 4 градуса

- Русе 3 градуса

- Стара Загора 0 градуса

- Благоевград 0 градуса