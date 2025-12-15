На специална церемония бяха отличени служители на МВР, които с ежедневната си работа доказват какво означават дълг, отдаденост и служба в името на обществото.Призът "Полицай на годината 2025“ бе връчен лично от министър Митов на младши инспектор Кристин Иванов – старши полицай в сектор "Патрулно-постова дейност и масови мероприятия“ към Зоналното жандармерийско управление Монтана при ГД "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.В края на септември, наряд за изпълнение на задачи на територията на ОДМВР Враца получава информация от граждани за паднала в реката кола, от която се чуват викове за помощ. Служителите незабавно се насочват към посоченото място и установяват лек автомобил, който бързо потъва, в корито на река Скът. Възрастен мъж насочва униформените към жена си, която не може да излезе от колата - след скорошна операция била трудноподвижна.Осъзнавайки опасността, младши инспектор Кристин Иванов решава да действа незабавно. Влиза в реката, разбива задното стъкло на автомобила и изважда жената. Придържа я над нивото на водата до пристигането на екип на пожарната, който съдейства за безопасното й извеждане на брега.Отделът е провел 26 реализации по линия на "трафик, производство и разпространение на наркотични вещества“. В хода на полицейските операции в България, на територията на държави от ЕС и трети страни, са намерени и иззети близо 450 кг кокаин; близо 3 тона марихуана, повече от 27 кг синтетичен канабиноид; 250 000 таблетки, съдържащи псевдоефедрин и амфетамин, 50 килограма прекурсори.В рамките на конкурса бяха връчени:5 колективни награди5 индивидуални отличия3 номинации за граждански принос към работата на полициятаЦеремонията се провежда за 32-ра поредна година, организирана от ГД "Национална полиция“ и фондация "Доверие и закрила“, в подкрепа на професионализма и отдадеността в системата на МВР.По време на събитието се проведе и благотворителен търг с детски рисунки от Детското полицейско управление.Събраните близо 9000 лева ще подпомогнат Националната кампания за децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните си задължения служители на МВР.На церемонията присъстваха ръководството на МВР, директори на главни и областни дирекции, бивши вътрешни министри и главни секретари, представители на дипломатическия корпус и народни представители.