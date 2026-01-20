Ето за какво да внимаваме при сключване на застраховка
© Фокус
Според нея изборът за сключване на застраховка става все по-осъзнат при българите. "Хората възприемат застраховката като инвестиция в бъдещето за защита на тяхното имущество и здраве. Във времето при евентуални рискове тя би помогнала те да се справят по-добре с дадена ситуация“, допълни Спасова.
Преди сключването на какъвто и да било вид полица клиентите трябва да се запознаят подробно с условията. "Много важно е при сключването на полицата да кажем точно какво искаме и другата страна да ни обясни точно какво покрива застраховката, която сключваме. При евентуална щета клиентите очакват финансова подкрепа от застрахователната компания. Ако при сключването на полицата не са се запознали достатъчно добре и в детайли със самите условия, които включва тази полица, при настъпването на щета има едно неудовлетворение заради полученото обезщетение. Обикновено това се дължи на факта, че те не са се запознали с покритите рискове по застраховката, не са уточнени застрахователните суми по нея, процедурата за завеждане на щетите, срока, в който трябва да се заведат. Това неудовлетворение няма общо със самия застрахователен продукт, а по-скоро се дължи на липсата на информираност от страна на клиентите“, обясни Габриела Спасова.
Тя даде пример със задължителната застраховка "Гражданска отговорност“. "Тя покрива вреди, нанесени върху трети лица. Това означава, че ако имаме инцидент и лицето А удари лицето Б, това означава, че лицето Б може да се възползва и да заведе щетата, причинена от лицето А, по "Гражданската отговорност“. Голяма част от хората смятат, че застраховката отговаря и за техните собствени щети. За да могат те да заведат щета към застрахователя, те трябва да подпишат доброволна застраховка "Каско“, която покрива щетите по собственото МПС. При сключването на тази полица трябва да обърнем внимание на условията, обхвата и ограниченията“, обясни експертът.
По думите й цената все още е водеща при избор на застрахователна полица.
