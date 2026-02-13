Определено един от знаците, под които ще премине Мюнхенската конференция за сигурност, ще е свързан с необходимост от по-сериозно отношение към сигурността и отбраната в Европа, към повече инвестиции в отбранителните производства. Както и към повече и по-активно сътрудничество в това отношение между европейските страни. Това каза политологът и журналист Евгени Кръстев вна"Очевидно има един такъв тренд в Европа, свързан с изграждането поне в някакъв смисъл на собствено европейска отбрана и този тренд най-вероятно ще продължи и занапред", допълни той.Според него участниците ще акцентират върху Северноатлантическия договор. "Съотношението в рамките на договора може да се променя, без обаче да излиза от тези граници", подчерта политологът.По думите му участитето на Марко Рубио на държавния секретар, който е най-високо поставения представител на американската администрация в Мюнхен е ясен знак, че приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка. "Посланията и тонът ще бъдат съвсем различни от миналогодишната конференция. Очевидно е, че в рамките на Републиканската партия и конкретно в американската администрация надделява разбирането, че евроатлантическата връзка няма алтернатива", коментира Кръстев.