Евгени Кръстев за Мюнхенската конференция за сигурност: Приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка
© Euronews Bulgaria
"Очевидно има един такъв тренд в Европа, свързан с изграждането поне в някакъв смисъл на собствено европейска отбрана и този тренд най-вероятно ще продължи и занапред", допълни той.
Според него участниците ще акцентират върху Северноатлантическия договор. "Съотношението в рамките на договора може да се променя, без обаче да излиза от тези граници", подчерта политологът.
По думите му участитето на Марко Рубио на държавния секретар, който е най-високо поставения представител на американската администрация в Мюнхен е ясен знак, че приоритетът на САЩ остава запазването на евроатлантическата връзка. "Посланията и тонът ще бъдат съвсем различни от миналогодишната конференция. Очевидно е, че в рамките на Републиканската партия и конкретно в американската администрация надделява разбирането, че евроатлантическата връзка няма алтернатива", коментира Кръстев.
Още по темата
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
16:45
Георг Георгиев: Ако има отворен въпрос, той е между Скопие и Брюксел. България е държава член на ЕС и заслужила своето високо място в Съюза
15.02
Радев: Разширяването на свързаността между България и Турция е инвестиция в развитието на целия регион
15.02
Още от категорията
/
Психолог за социалните мрежи: Разглеждаме проблема така - защо това дете стои там, какво му дава
22:42
Психолог: Общество функционира като тревожна личност, която търси бързи и категорични отговори
21:55
Яни Янев: Слънчогледовото олио е единствената от хранителните стоки, чиято цена за последните години, не е претърпяла изменение, въпреки инфлационния натиск
19:38
Национална мрежа за децата: Случаят "Петрохан" показа два дълбоки проблема, сред тях е вулгарният език в публичното пространство
13:48
Венци Митов: Затова по COVID измря населението на един град като Перник...Затова много българи загубиха много пари
12.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.