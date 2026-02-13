Преди Конференцията по сигурността в Мюнхен Евробарометър публикува ново проучване, което показва че европейците все повече възприемат настоящата международна ситуация като заплаха за своите страни. По-голямата част от тях биха поверили на ЕС задачата да укрепи отбраната. Инвестициите в тази област също се считат за важни. Космическите програми на ЕС се възприемат като основни инструменти за справяне с въпросите на отбраната и сигурността, околната среда и климата, както и конкурентоспособността.Най-забележителният резултат е, че повече от две трети от европейците (68 %) считат, че тяхната страна е под заплаха. Държавите членки с най-високо възприемане на заплахата са Франция (80 %), следвани от Нидерландия и Дания (77 %) и Кипър и Германия (75 %). Същевременно 42 % от гражданите считат, че тяхната лична безопасност е изложена на риск.Дялът на българите, които се чувстват застрашени, също не е малък - 25 % от респондентите виждат категорично заплаха за страната, показва справка наПо-голямата част от европейците вярват, че ЕС ще укрепи сигурността и отбраната (52 %), особено в страни като Люксембург (76 %), Португалия (74 %), Кипър (73 %) и Литва (71 %).Същевременно 28 % от българите изобщо не вярват в способността на Европейския съюз за отбрана.На фона на редица свързани инициативи, предприети през изминалата година, почти три четвърти от анкетираните (74 %) одобряват настоящото равнище на инвестициите на ЕС в отбраната или считат, че разходите трябва да бъдат увеличени. Подкрепата е особено висока в страни като Литва (80 %), Португалия (89 %), Финландия (83 %), Испания (80 %) и Дания (78 %). Същевременно значителна част от анкетираните заявяват, че не са сигурни относно нивото на инвестициите в отбраната, като 10 % казват, че не знаят за разходите на национално равнище, а 12 % — за разходите на равнище ЕС.Сигурността и отбраната също се считат за ключов приоритет за космическата политика на ЕС от 53 % от европейците, следвани от околната среда и климата (36 %) и конкурентоспособността и растежа на европейската промишленост (31 %). Освен това положителното икономическо въздействие на космическите програми на ЕС се признава широко от най-младите анкетирани (55 %).