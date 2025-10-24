Българският национален интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни. Това каза евродепутатът Цветелина Пенкова във връзка с наложените санкции от САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл“. По думите й тези санкции са били изненадващи.По думите й България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси."Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката са поели ангажимент за допълнителни мерки при необходимост. Има осигурени доставки, алтернативни в момента за българския пазар, т.е. не трябва да се притесняват на този етап българските граждани", заяви тя.Евродепутатът коментира и планираната забрана за внос на руски газ в ЕС."Европейският парламент излезе с рестриктивно решение, но предстоят преговори за финалния пакет мерки... Само 12 държави членки одобряват текста в пълнота, което показва различията между страните по отношение на националните интереси“, коментира евродепутатът.По думите на Пенкова българският национален интерес се изразява в това последствията от европейските решения да не се отразят върху цените на горивата и социалния аспект, като се запазят работните места в ключови индустрии, като рафинерията на "Нефтохим“."Това което винаги сме отстоявали от БСП, да не бъдат пренесени по някакъв начин последствията от решението, да не се отразят върху цените на горивата и на крайния потребител“, каза тя пред БНТ.Тя подчерта и ролята на ядрената енергетика за Европа. По думите и за първи път ядрената енергетика е изведена като приоритет в разговорите за седемгодишния бюджет на ЕС. Тя обясни, че се говори за 10 милиарда евро за поддръжка, нови мощности и развитие на кадровия потенциал."Това е ключово за България, особено по отношение на недостига на кадри в сектора. Има сериозен недостиг на кадри в ядрено-енергийния сектор, не само в България, във Франция, също... Инвестициите трябва да се насочат към създаване на условия и интерес към тази индустрия.“