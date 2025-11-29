Евродепутат: Има сериозно напрежение, което се наблюдава в доста страни членки на ЕС по отношение на бюджета за 2026 година
© Bulgaria ON AIR
"За жалост, средствата са ограничени, а разходите се увеличават и поради тази причина на всяка държава се налага да взима съответните мерки", сподели евродепутатът пред Bulgaria ON AIR.
По думите ѝ ситуацията у нас не е прецедент, но е нужен по-активен диалог и достъпна информация за гражданите и бизнеса.
За американските санкции над "Лукойл" и дерогацията, договорена от България, Пенкова посочи: "Държавата трябваше буквално да вземе решение в рамките на по-малко от месец, за да се гарантира бъдещата работа на рафинерията в Бургас. Считам, че те бяха взети абсолютно навременно, предизвикаха доста сериозен политически и обществен дебат. В крайна сметка приложихме модел, който се прилага в доста други държави".
Тя бе категорична, че в тези разговори е добре да излезем от призмата, че държавата е лош стопанин.
"Това е твърдение, с което аз съм абсолютно несъгласна. Когато говорим за обекти от стратегическа сигурност, за енергийна сигурност на регион или държава, има много примери по света, които показват, че държавата може би е най-отговорният и най-добрият стопанин в такива ситуации", заключи Пенкова.
Още по темата
/
Костадин Ангелов: Проектобюджетът е резултат от сложното съжителство между "леви и десни партии"
13:23
Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
12:55
Президентът: Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите в парламента, че България е демокрация
10:46
Икономисти посъветваха: Важно е да има приет бюджет до края на годината или в първите дни на 2026 г.
10:05
Предложение: За да не вдигат здравната вноска, да се увеличат амбулаторните операции, без да се налага да лежим в болница
28.11
АИКБ след срещата в МФ: Чуха се предложения за увеличение на осигурителната вноска с 1%, вместо с 2%
28.11
Българската търговско-промишлена палата: Не е добре за стабилността на икономиката на България да навлезем в 2026 без приет бюджет
28.11
Още от категорията
/
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
18:54
Четвърти обвиняем за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан, прокуратурата иска задържането им под стража
14:56
Делян Пеевски: КЕВР да спре поскъпването на водата от 1 януари, в противен случай ще го атакуваме в съда!
12:22
Петър Петров от ВМРО: По идея на Асен Василев държавата ще назначава партийни секретари в държавни фирми
10:05
Министерството на туризма открива най-големия форум за българско вино, очаква се рекорден интерес
28.11
Заместник-министърът на отбраната: Ангажиментът на ЕС към Западните Балкани е ключов стратегически фактор за средата на сигурност на региона
28.11
Президентът Радев: Традиционно приятелските ни отношения с Ирак се характеризират с активен политически диалог на всички нива
28.11
АПС: Оттеглянето на бюджета има своята политическа цена, която управляващите не искат да платят
28.11
МЗХ публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за финансова помощ за земеделски стопани, засегнати от метеорологични явления през 2025 г.
28.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.