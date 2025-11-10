Много спешно трябва да се промени Законът за българското гражданство. За това бе категоричен европедутатът Андрей Ковачев по време на среща с журналисти в Брюксел.Според него в момента този закон е нелогичен и не работи легитимиране на българската общност в Република Северна Македония."Ще ви помоля да го ретранслирате към всички депутати от българския парламент и към министъра на правосъдието", отправи апел Ковачев към журналистите.Проектозаконът предвижда част от личните данни на хората, получили българско гражданство, да станат публични и да е видно, че те сами са се определили като етнически българи.