Евродепутатът Емил Радев: Бягаме след вятъра!

© Предизвикателствата пред изкуствения интелект са огромни и изискват балансирани и ефективни решения. Това е шансът ни за революционен скок напред и трябва да го използваме много отговорно така, че да има ползи и да няма излишни рискове. Това каза българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП и заместник-председател на правната комисия в Европейския парламент доц. д-р Емил Радев в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. Той е домакин на Международна конференция на тема "Границите на изкуствения интелект и рисковете от дигитална свръхинтелигентност“, която започва утре в Европейския парламент. Участие в нея ще вземе българският еврокомисар Екатерина Захариева, проф. д-р Адриана Андреева – дългогодишен ръководител на Катедра "Правни науки“ в Икономическия университет – Варна, флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, който е ректор на Военноморското училище "Никола Йонков Вапцаров“, проф. Джоана Брайсън от Hertie School – Берлин, д-р Цветослав Митев от DigitalEurope, Марк Бракел от Future of Life Institute.



"Надявам се да стигнем до изводи, които ще бъдат полезни и в следващите законодателни стъпки на Европейския парламент по регулаторната рамка за изкуствения интелект. Трябва нонстоп да имаме адекватни решения и да подобряваме правната рамка, която изостава доста от технологичния напредък. За съжаление, ние бягаме след вятъра, защото технологичните иновации напредват много бързо, а правната рамка значително изостава“, заяви Емил Радев.



Той отбеляза, че САЩ и Китай, които са преки конкуренти на Европейския съюз в тази област, на практика нямат законодателна рамка за изкуствения интелект. "Те успяват да привличат изследователи от всички страни, тъй като не са ограничени по никакъв начин от законови ограничения в развитието на изкуствения интелект“, поясни евродепутатът.



Изкуственият интелект навлиза все по-широко във всички сфери на човешка дейност – медицина, военно дело, правосъдието, и именно поради това е толкова необходимо приемането на законодателна рамка.



"Когато говорим за свръхинтелигентни системи и общ изкуствен интелект, очаква се те да надхвърлят човешките способности. Те могат да предложат революционни решения за медицина, образование, транспорт, устойчиво развитие, да дадат стратегически предимства за иновации и икономически растеж, но и да ни направят много по-уязвими. Голямото предизвикателство пред нас е да намерим разумния и ползотворен баланс, който нито да ограничава технологиите, нито да позволява да изтървем контрола върху изкуствения интелект“, заяви Емил Радев.



Европейският съюз има готовност за инвестиране в иновации и в т.нар. фабрики за изкуствен интелект, добави евродепутатът.