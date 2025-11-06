Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни и неприкосновеността на офлайн плащанията при създаването на цифровото евро. Тази категорична позиция той изрази при обсъждането на темата на заседание на ресорната Комисия по икономически и парични въпроси в Европейския парламент. Там българският евродепутат представи становището си като докладчик на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE), която има споделени компетенции по част от разпоредбите.Макар и създаването на цифровото евро да не се приема еднозначно в ЕП, Емил Радев бе категоричен, че има пълен консенсус за запазване на парите в брой. Той изтъкна и постигнатото съгласие относно необходимостта от провеждане на мащабни информационни и образователни кампании в целия ЕС, в това число и извън еврозоната. По думите на Радев в интерес на поверителността на потребителите в LIBE е постигнато съгласие и за нуждата от допълнителна яснота относно лимитите на баланса.Като докладчик по досието той постави акцент върху защитата на личните данни, включително при обработването им от доставчици на платежни услуги, национални органи и Европейската централна банка. Специално внимание бе обърнато и на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма, които трябва да се адаптират към новите начини на плащане. В становището си Емил Радев отчете още, че липсват общоприети дефиниции на понятия като например "потребителски псевдоним“ и "локално устройство за съхранение“, които Европейската комисия използва в предложението си."Ключов елемент, който в LIBE приехме, е и пълната неприкосновеност на офлайн трансакциите между граждани – без наблюдение, по аналогия с плащанията в брой. Този подход беше неофициално потвърден и от ЕК по време на проведените консултации“, подчерта евродепутатът, като призова колегите си да интегрират максимално препоръките в проектодоклада, който предстои да се гласува.