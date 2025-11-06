Евродепутатът Емил Радев настоя за ясни гаранции за защита на личните данни при цифровото евро
Макар и създаването на цифровото евро да не се приема еднозначно в ЕП, Емил Радев бе категоричен, че има пълен консенсус за запазване на парите в брой. Той изтъкна и постигнатото съгласие относно необходимостта от провеждане на мащабни информационни и образователни кампании в целия ЕС, в това число и извън еврозоната. По думите на Радев в интерес на поверителността на потребителите в LIBE е постигнато съгласие и за нуждата от допълнителна яснота относно лимитите на баланса.
Като докладчик по досието той постави акцент върху защитата на личните данни, включително при обработването им от доставчици на платежни услуги, национални органи и Европейската централна банка. Специално внимание бе обърнато и на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма, които трябва да се адаптират към новите начини на плащане. В становището си Емил Радев отчете още, че липсват общоприети дефиниции на понятия като например "потребителски псевдоним“ и "локално устройство за съхранение“, които Европейската комисия използва в предложението си.
"Ключов елемент, който в LIBE приехме, е и пълната неприкосновеност на офлайн трансакциите между граждани – без наблюдение, по аналогия с плащанията в брой. Този подход беше неофициално потвърден и от ЕК по време на проведените консултации“, подчерта евродепутатът, като призова колегите си да интегрират максимално препоръките в проектодоклада, който предстои да се гласува.
