Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане по ПВУ
©
Страната ни ще получи 439 милиона евро.
Удържането на част от плащането е във връзка с неизпълнение на ключовия етап за реформиране на Антикорупционната комисия, поясниха от Комисията.
България разполага с шест месеца, за да изпълни ключовия етап. Комисията ще продължи да поддържа активен диалог с властите в София за осигуряване на необходимата подкрепа.
Още от категорията
/
Депутатите създадоха временна комисия за разследване на дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос
13:00
Бачев: ЮНЕСКО продължава да бъде основен стълб на мултилатерализма, диалога и международното сътрудничество
12:46
Асен Василев: Когато бях служебен министър, предложих разширяване на обхвата на санкциите по "Магнитски"
11:52
Румен Христов: През 2026 година хората ще живеят по-добре, заради еврозоната. Всяка опозиция обяснява, че бюджетът й би бил по-добър
11:26
Пеевски към ПП-ДБ: Няма позволя никога повече да тормозите нашите хора, както по времето на комунизма
11:25
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
10:54
Отлагат внасянето на бюджета в НС и заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество
10:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Квото Такоа
преди 10 мин.
Нищо няма да стане, защото ако питате управляващите в България корупция няма. Така че ще пием една студена вода за тези милиони....които ако дойдат в България така или иначе пак ще бъдат откраднати, а за обществото ще има едно голямо НИЩО!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.