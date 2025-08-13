Европейската комисия: България е в районите с изключително висока опасност от пожари

© Европейската комисия публикува в социалните мрежи данни, сочещи в кои райони има висока опасност от пожари в периода 11-17 август. Данните са от CopernicusEMS.







- Иберийски полуостров



- Франция



- Гърция



- България



- Румъния



- Словения



- Австрия



- Унгария



Висок риск има и в Швеция, Норвегия и Финландия.



В Европейската информационна система за горски пожари стана ясно, че близо 409 220 хектара земя е изгоряла от началото на годината, а за 2024 година през същия период е била 188 643 хектара. Регистрирани са над 1599 пожара от началото на 2025 година. В сравнения с миналата година са били само 1089.