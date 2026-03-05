Европейската прокуратура с акция в България и още осем страни от ЕС
© EPPO
Общо девет заподозрени са задържани, 5 в Чехия и 4 души в Германия. Претърсвания от Европейската прокуратура се извършват и в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Унгария, Италия, Полша, Словакия. Престъпленията, за които се твърди, че са извършени от членовете на престъпната група, обхващат период от 2017 до 2025 г.
Иззети са луксозни коли, пари в брой, произведения на изкуството и други активи на стойност над 13,5 милиона евро досега.
Според разследването, с кодово име Emily, заподозрените са участвали в трансгранична въртележка с ДДС – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност – активни в търговията с луксозни автомобили.
Смята се, че основните заподозрени, собственици на група автокъщи в Берлин и Изерлон/Северен Рейн-Вестфалия, са били организатори и лидери на огромна престъпна мрежа, активна в Австрия, Хърватия, Чехия, Германия, Италия, Словакия. Няколко от служителите и управляващите директори на десетки фирми също са под разследване.
Допълнителни трансгранични търговски вериги, включващи германски доставчици на услуги и посредници в Австрия, Хърватия, Чехия, Италия, Словения и Словакия, позволиха процесът да се повтори и да се получат данъчни възстановявания многократно.
Разследването показва, че компаниите за търговия с автомобили на основните заподозрени изглежда са изиграли ключова роля в схемата за измами, тъй като те уж не са били само бенефициенти на редовни данъчни възстановявания. Те също така бяха използвани като посредници при създаване на търговски вериги за рекламиране на луксозни автомобили в онлайн платформи от името на фирми, както и като складови оператори, които редовно се занимаваха с скъпи автомобили.
Освен това, разследванията на фиктивните компании разкриха, че техните управляващи директори всъщност са били подставени лица от други страни от ЕС като България, Унгария и Полша.
