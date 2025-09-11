ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Европейската статистика: България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследствие на самоубийство
Според наличните данни по възраст, хората на двадесет години са по-склонни да умрат от умишлено самонараняване, отколкото по-младите си връстници. Най-високият суров процент на смъртни случаи от самоубийство сред младите хора в ЕС е регистриран сред хората на възраст 25-29 години, с сурова смъртност от 8,3 смъртни случая на 100 000 души, и 7,7 сред тези на възраст от 20 до 24 години. Сред хората на възраст 15-19 години, суровият коефициент на смъртност е бил 4,4.
От 2011 г. насам се наблюдава намаление на общите нива на смъртност, свързани с умишлено самонараняване. Във възрастовата група 25-29 години процентът е намалял с 1,2 процентни пункта (п.п.) от 9,5 през 2011 г., докато в групата 20-24 години е намалял с 1,1 п.п. от 8,8. В групата 15-19 години вариацията е по-малка, с 0,4 п.п. от 4,8.
Общият процент на смъртност, свързан с умишлено самонараняване, е по-висок за цялото население, отколкото за младите хора – дори ако тежестта на тази причина сред другите причини за смърт намалява значително.
През 2022 г. в ЕС са регистрирани 49 042 смъртни случая на жители от всички възрасти поради самоубийство, което се равнява на стандартизирана смъртност от 10,6 смъртни случая на 100 000 души.
В сравнение с 2021 г. броят на смъртните случаи в цялото население от умишлено самонараняване се е увеличил с 1 696, което е стандартизирана смъртност от 10,24 смъртни случая на 100 000 души. Въпреки това, в сравнение с 2011 г., първата година, за която има данни, броят на смъртните случаи от самонараняване е намалял с 10% (-5 581 смъртни случая). През 2011 г. стандартизираната смъртност от самоубийства в ЕС е била 12,4 смъртни случая на 100 000 души.
Сред страните от ЕС, Словения регистрира най-висок стандартизиран процент на смъртност от самоубийства през 2022 г. с 18,3 смъртни случая на 100 000 жители, следвана от Литва (18,2) и Унгария (16,7). В другия край на скалата, Кипър регистрира най-ниските стандартизирани нива на смъртност от самоубийства (4,1 смъртни случая на 100 000 жители), пред Гърция (4,6) и Малта (5,2). България е с 6,4 смъртни случая на 100 000 жители.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: