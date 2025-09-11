Новини
Европейската статистика: България регистрира 6,4 смъртни случая на 100 000 жители, вследствие на самоубийство
Автор: Десислава Томева 09:15Коментари (0)66
©
През 2022 г. 5 017 млади хора на възраст 15-29 години са починали в ЕС в резултат на умишлено самонараняване. В сравнение с 2011 г. това показва намаление с 20% (-1 248 смъртни случая). Данните показват, че в тази възрастова група от 15-29 години повече от 1 на 6 смъртни случая са регистрирани като умишлено самонараняване, докато за цялото население теглото на самонараняването сред другите причини за смърт е 1 на 100. За младите хора това е втората най-честа причина за смърт след злополуките. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

Според наличните данни по възраст, хората на двадесет години са по-склонни да умрат от умишлено самонараняване, отколкото по-младите си връстници. Най-високият суров процент на смъртни случаи от самоубийство сред младите хора в ЕС е регистриран сред хората на възраст 25-29 години, с сурова смъртност от 8,3 смъртни случая на 100 000 души, и 7,7 сред тези на възраст от 20 до 24 години. Сред хората на възраст 15-19 години, суровият коефициент на смъртност е бил 4,4.

От 2011 г. насам се наблюдава намаление на общите нива на смъртност, свързани с умишлено самонараняване. Във възрастовата група 25-29 години процентът е намалял с 1,2 процентни пункта (п.п.) от 9,5 през 2011 г., докато в групата 20-24 години е намалял с 1,1 п.п. от 8,8. В групата 15-19 години вариацията е по-малка, с 0,4 п.п. от 4,8.

Общият процент на смъртност, свързан с умишлено самонараняване, е по-висок за цялото население, отколкото за младите хора – дори ако тежестта на тази причина сред другите причини за смърт намалява значително.

През 2022 г. в ЕС са регистрирани 49 042 смъртни случая на жители от всички възрасти поради самоубийство, което се равнява на стандартизирана смъртност от 10,6 смъртни случая на 100 000 души.

В сравнение с 2021 г. броят на смъртните случаи в цялото население от умишлено самонараняване се е увеличил с 1 696, което е стандартизирана смъртност от 10,24 смъртни случая на 100 000 души. Въпреки това, в сравнение с 2011 г., първата година, за която има данни, броят на смъртните случаи от самонараняване е намалял с 10% (-5 581 смъртни случая). През 2011 г. стандартизираната смъртност от самоубийства в ЕС е била 12,4 смъртни случая на 100 000 души.

Сред страните от ЕС, Словения регистрира най-висок стандартизиран процент на смъртност от самоубийства през 2022 г. с 18,3 смъртни случая на 100 000 жители, следвана от Литва (18,2) и Унгария (16,7). В другия край на скалата, Кипър регистрира най-ниските стандартизирани нива на смъртност от самоубийства (4,1 смъртни случая на 100 000 жители), пред Гърция (4,6) и Малта (5,2). България е с 6,4 смъртни случая на 100 000 жители.






