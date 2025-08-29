ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европейската статистика ни порица: Рециклираме едва 5%, срещу над 30 на сто в Нидерландия
Един от показателите на Евростат, използвани за измерване на напредъка по ЦУР 12, е процентът на кръгово използване на материали, който измерва дела на материалите, оползотворени и върнати обратно в икономиката, в общото използване на материали. Между 2008 и 2023 г. процентът на кръгово използване на материали в ЕС се е увеличил от 9,1% на 11,8%. От 2016 г. обаче той до голяма степен е в застой. ЕС си е поставил за цел да удвои използваните материали от събрани отпадъци в сравнение с нивата от 2020 г. до 22,4% до 2030 г.
Сред страните от ЕС, Нидерландия има най-висок процент на кръгово използване на материали с 30,6%, следвана с известно разстояние от Италия с 20,8% и Малта с 19,8%. Най-ниските нива са били в Румъния (1,3%), Ирландия (2,3%) и Финландия (2,4%). България се върти около 5%, но къде са 30?!
