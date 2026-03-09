Европейски институции настояват за пълномащабна мисия за наблюдение на изборите в България
©
Докладът посочва редица системни проблеми в изборната среда в България – включително опасения относно прозрачността и безпристрастността на изборната администрация, съмнения за натиск върху избиратели и купуване на гласове, както и дългогодишни клиентелистки практики на местно ниво.
ODIHR също отбелязва, че в изборното законодателство остават неизпълнени редица предишни препоръки на организацията и че последните промени в правилата са били ограничени и фрагментарни.
На този фон ODIHR препоръчва разгръщането на пълномащабна мисия за наблюдение на изборите. Тя ще включва екип от анализатори, 16 дългосрочни наблюдатели в страната и около 200 краткосрочни наблюдатели, които да следят изборния ден.
Според АКФ решението за толкова значителна международна наблюдателска мисия е ясен сигнал за необходимостта от повишено внимание към честността и прозрачността на изборния процес.
"Наличието на сериозна международна наблюдателска мисия е важно условие за повишаване на общественото доверие, но отговорността за гарантиране на честни избори остава преди всичко на българските институции“, посочи д-р Марио Русинов, анализатор в АКФ.
Антикорупционният фонд ще продължи да следи процеса и да информира обществеността за рисковете пред изборната честност, включително за проблеми, свързани с корупционни практики, купуване на гласове и натиск върху избиратели.
Още по темата
/
Заместник-генералният директор на НКЖИ подаде оставка: Призовам премиера много внимателно да следи действията и назначенията на Корман Исмаилов
11:46
Политолог за Румен Радев: Той се страхува да влезе в пряк дебат не само с опонентите си, а и с журналистите
10:44
Бойко Борисов за служебния кабинет: Тези хора са толкова забавни - ако не беше трагично, щеше да е смешно
07.03
Още от категорията
/
Делян Пеевски: Внасяме промени в Закона за бюджета на ДОО, които предвиждат великденски добавки за пенсионерите под прага на бедността
08:50
С до 100 души в самолет и 30-дневна забрана за връщане: Отварят поетапно израелското въздушно пространство
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.