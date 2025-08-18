ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европейските морета се затоплят. Експерти предупреждават за катастрофални последици
Туристите често посещават средиземноморското крайбрежие заради красивите му плажове и топлите морета, но тези приятни температури маскират дългосрочна тенденция на затопляне, която подхранва проливни дъждове и мощни бури.
Тази закономерност е ясно видима в данните: от началото на измерванията през 1979 г. температурата на европейските морета се повишава, а последните три години са били значително по-топли от всяка предходна година в историята.
През 2024 г. европейските морета достигнаха най-високата средногодишна температура на повърхността, регистрирана някога (13,73°C), според данни на Службата за изменение на климата "Коперник“. Това е с почти 0,7°C над средното ниво и с 0,06°C по-топло от предишния рекорд, поставен през 2023 г.
Миналата година рекордно високи температури бяха регистрирани в централната част на Северния Атлантик, Средиземно море, Черно, Норвежко и Баренцово море, предаде Euronews.
В Средиземно море средните температури достигнаха рекордните 28,7°C на 13 август 2024 г., надминавайки предишния рекорд от 28,3°C, поставен през юли 2023 г.
Тези изключително високи температури съответстват на морските горещи вълни . периоди на необичайно високи температури на морето, които могат да продължат седмици, месеци или дори години.
Това явление води до избелване на корали и масово измиране на морски видове, както и до социално-икономически последици. Морските горещи вълни нарушават рибарството, аквакултурите и туризма, което води до финансови загуби.
Известни още като "подводни пожари“, високите температури на морето в Средиземно море са свързани с по-интензивни бури и екстремни валежи.
Според Средиземноморския център за екологични изследвания, температурите на морската повърхност играят ключова роля във формирането на метеорологичните модели, като например морския бриз през летните месеци и появата на обилни валежи през есента.
През 2024 г. необичайно топлите води на Средиземно и Черно море през август може да са увеличили изпарението на големи количества влага в атмосферата и да са изострили бурята Борис, която донесе тежки наводнения в Централна и Източна Европа през септември, както и в испанския регион Валенсия през октомври.
