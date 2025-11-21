Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
©
Припомняме, че бяха извършени 35 ареста в България в мащабно разследване за трафик на произведения на изкуството.
Престъпната мрежа е разследвана за трафик на културни ценности - безценните антики са били ограбени от страни на Балканите. По делото има 20 обвиняеми, като се очаква броят им да се увеличи. Повечето са български граждани, някои — с двойно гражданство.
Директорът на ГДБОП Боян Раев обяви, че операцията продължава и към момента, а от вчера насам действията ѝ се изпълняват вече 30 часа без прекъсване.
Още по темата
/
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
Още от категорията
/
България отива на съд!
13:43
Европрокуратурата извършва претърсвания и изземвания при разследване в България на измами със субсидии, включващи селскостопански фондове
13:34
Борисов: Изключително важно е да се противопоставяме последователно и категорично на езика на омразата във всички негови форми
12:38
Община Велико Търново и Общинска банка обединиха усилия в подкрепа на активния начин на живот и устойчивата градска среда
10:28
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.