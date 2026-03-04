Евростат: 2025 г. е поредната рекордна за туризма в Европа
©
Нощувките, прекарани от чуждестранни гости, се увеличиха с 3,4% (+49,7 милиона), докато нощувките, прекарани от местни гости, се увеличиха с 1,1% (+16,7 милиона). Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС.
Най-много нощувки, 61,7% от общия брой за ЕС, са се осъществили в 4 държави от ЕС: Испания (513,6 милиона), Италия (476,9 милиона), Франция (471,7 милиона) и Германия (442,1 милиона). За разлика от тях, държавите с най-ниски стойности за туристически нощувки са Люксембург (3,6 милиона), Латвия (5,0 милиона) и Естония (6,7 милиона).
През 2025 г. броят на нощувките в туризма се е увеличил в 24 от 27-те страни от ЕС. Най-голямо увеличение е регистрирано в Малта (+10,1% в сравнение с 2024 г.) и Полша (7,2%). За разлика от това, намаление е регистрирано в Люксембург (-2,4%), Румъния (-1,7%) и Ирландия (-0,4%).
През четвъртото тримесечие на 2025 г. броят на нощувките в туризма в ЕС се е увеличил с 3,0% в сравнение със същото тримесечие на 2024 г., като увеличение е регистрирано в 25 страни от ЕС.
Най-голямо увеличение е регистрирано в Ирландия (+12,0%) и Малта (+10,9%), докато намаление е регистрирано в Румъния (-4,6%) и Люксембург (-0,4%).
Още от категорията
/
Ендокринолог: Натрупването на мастна тъкан около корема говори за повишен риск от сърдечносъдови заболявания
12:13
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
12:11
Изявени нефролози от България и Турция обсъждат иновациите в бъбречната трансплантация от жив донор
11:48
Историкът Мишо Йорданов: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стара Загора и Пловдив определят изхода на войната
03.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.