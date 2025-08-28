ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евростат: България е сред страните с най-малък брой потребители на "умни" устройства
Най-висок дял на потребителите на устройства, свързани с интернет, в ЕС е регистриран в Нидерландия (94,8%), следвана от Ирландия (90,6%) и Дания (87,0%).
За разлика от това, най-ниските дялове са регистрирани в Полша (46,1%), България (50,8%) и Румъния (56,6%). Данните са Евростат, цитирани от "Фокус".
Сред различните видове устройства, свързани с интернет телевизорите са били най-използваните IoT устройства през 2024 г., използвани от 57,9% от хората. Следват ги интелигентни преносими устройства, като интелигентни часовници и фитнес тракери (29,9%).
Една пета от хората съобщават, че използват игрови конзоли (19,5%) и свързани с интернет домашни аудио системи (19,3%). Освен това 16,0% от хората използват виртуален асистент под формата на интелигентен високоговорител.
Устройствата за домашна автоматизация (наричани още "домотика“) са били по-рядко използвани. През 2024 г. 14,2% от хората са използвали свързана с интернет система за управление на енергията в дома, 12,8% са използвали интелигентни домакински уреди, а 11,8% са използвали интелигентни устройства за домашна сигурност.
10,5% са съобщили, че използват автомобил с вградена безжична връзка, 7,9% са съобщили, че използват здравни IoT устройства, а 2,3% са използвали играчки, свързани с интернет.
