Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Евростат: България отпуска финансовата помощ за студент от 233 евро, Дания – 8024 евро
Автор: Десислава Томева 14:33Коментари (0)36
©
През 2022 г. финансовата помощ от правителствата за домакинства и студенти в ЕС е била средно 533 евро на ученик за горен курс на средно образование и висше образование, което не е висше, и 1766 евро за висше образование. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

Най-високите стойности на финансовата помощ за висше образование на студент са регистрирани в Дания (8024 евро), Ирландия (5692 евро) и Швеция (4948 евро), докато най-ниските са в Гърция (20 евро), Хърватия (97 евро) и Чехия (115 евро). По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро.

Що се отнася до горния курс на средно образование и висшето образование, което не е висше, най-високите стойности на финансовата помощ са отпуснати от Нидерландия (1790 евро), Швеция (1741 евро) и Дания (1644 евро). От друга страна, финансовата помощ е била най-ниска в Хърватия (7 евро), Полша (16 евро) и Унгария (76 евро). За България сумата е 372 евро.

Сред страните от ЕС нивото на финансова помощ за домакинствата и студентите е по-високо за висшето образование, отколкото за горния курс на средното образование и висшето образование, с изключение на България, Чехия, Латвия и Словения. По данни на Евростат страната ни отпуска по 233 евро






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест 
20:31 / 01.09.2025
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
Мъж уби съседа си в Русенско, жертвата е била удушена и със счупвания на гръдния кош
11:19 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
Дубайска принцеса отново хвърли в смут арабския свят с новия си избраник
12:55 / 01.09.2025
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
Рут Колева призна за тежък инцидент, засегнал бебето й
14:18 / 01.09.2025
Обезопасяват участъка между Ботевград и Мездра, където станаха две тежки кататсрофи в петък
Обезопасяват участъка между Ботевград и Мездра, където станаха две тежки кататсрофи в петък
19:50 / 01.09.2025
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
15:06 / 01.09.2025
Актуални теми
Кабинетът "Желязков"
Първият учебен ден
51-ото Народно събрание
Смърт след арест за кражба в Казанлък
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: