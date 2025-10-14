ЗАРЕЖДАНЕ...
|Евростат: Коефициентът на заетост в Северен-централен регион е 75.4%
Почти половината (46,5%) от всички региони на ЕС на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) – 113 от 243-те региона с налични данни – бяха достигнали или надхвърлили целта на ЕС от 78% . Тези 113 региона бяха открити в клъстери, с висока концентрация в Чехия (всичките 8 региона), Дания (всичките 5 региона), Германия (35 от 38 региона), Ирландия (всичките 3 региона), Нидерландия (всичките 12 региона), Словакия (3 от 4 региона) и Швеция (всичките 8 региона); тази група включваше също Естония, Кипър и Малта.
В България коефициентът на заетост по региони изглежда така:
– Северозападен регион – 69.3%
– Югозападен регион – 79.9%
– Южен-централен регион – 74.1%
– Югизточен регион – 76.7%
– Северен-централен регион – 75.4%
– Североизточен регион – 79.8%
В горния край на разпределението, регионите с най-високи нива на заетост през 2024 г. в ЕС и единствените региони, регистрирали нива над 85%, са:
– архипелагът Оланд във Финландия (86,4%)
– Варшавски столичен, столичен регион на Полша (86,2%)
– Братиславски край, столичен регион на Словакия (85,4%)
– Будапеща, столичен регион на Унгария (85,3%)
– Утрехт в Нидерландия (85,3%)
– Прага, столичен регион на Чехия (85,1%).
Много от регионите с относително ниски нива на заетост са били селски, слабо населени или региони в периферията на ЕС. Тази тенденция е особено очевидна в южните региони на Испания и Италия, голяма част от Гърция, някои региони в Румъния и най-отдалечените региони на Франция.
Друга група региони, характеризиращи се с относително ниски нива на заетост, са бивши индустриални центрове, които не са се адаптирали икономически. Някои от тях са преживели отрицателното въздействие на глобализацията върху традиционните сектори на своите икономики (като въгледобива, производството на стомана или текстил). Примерите включват група региони, простиращи се от североизточна Франция до Région wallonne (Белгия).
Приблизително 1 от 4 (65 от 243 региона с налични данни) региони в ЕС са имали ниво на заетост под 73,5% през 2024 г. (2 най-тъмни нюанса на златисто). Тази група включва:
– 2 региона в Южна Италия: Калабрия (48,5%) и Кампания (49,4%)
– островният регион Сицилия, също в Южна Италия (50,7%)
– столичният регион Région de Bruxelles Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest в Белгия (64,1%), Лацио в Италия (69,0%), Виена в Австрия (70,6%) и Атика в Гърция (71,0%).
