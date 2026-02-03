През 2024 г. 9,2% от населението на ЕС не е било в състояние да поддържа домовете си адекватно топли. В сравнение с 2023 г. това представлява подобрение с 1,4 процентни пункта (п.п.). Данните са на Евростат, цитирани отНай-високият дял на хората, които не са в състояние да поддържат домовете си адекватно топли, е наблюдаван в, следвани от Литва (18,0%) и Испания (17,5%). За разлика от това, Финландия (2,7%), Полша и Словения (и в двете по 3,3%), както и Естония и Люксембург (и в двете по 3,6%) отчитат най-ниските дялове.