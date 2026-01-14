Нормата на спестяване на домакинствата в еврозоната намаля до 15,1% през третото тримесечие на 2025 г. (в сравнение с 15,4% през второто тримесечие на 2025 г.), което се обяснява с по-бърз растеж на потреблението от брутния разполагаем доход (съответно +0,9% и +0,6%).Тези данни са от първото издание на сезонно изгладени тримесечни европейски секторни сметки от Евростат, цитирани отВ същото време, процентът на инвестициите на домакинствата в еврозоната остана стабилен на 9,0% през третото тримесечие на 2025 г., тъй като брутното образуване на основен капитал се увеличи със същия темп като брутния разполагаем доход (съответно +0,7% и +0,6%).През третото тримесечие на 2025 г. делът на печалбата на предприятията (нефинансови корпорации) в еврозоната леко намаля от 39,2% на 39,1%, което се обяснява с увеличението на бизнес компенсациите на служителите (заплати и социални осигуровки на работодателите) плюс данъци минус субсидии върху производството, при незначително по-висок темп от брутната добавена стойност (и двете с +1,2% след закръгляване).През третото тримесечие на 2025 г. процентът на бизнес инвестициите в еврозоната леко се е увеличил от 21,6% на 21,7%, тъй като брутното образуване на основен капитал от бизнеса се е увеличило с 1,6%, с по-бързи темпове от брутната добавена стойност (+1,2%). Пиковете през второто тримесечие на 2017 г., второто тримесечие на 2019 г., четвъртото тримесечие на 2019 г. и първото тримесечие на 2020 г. са свързани с голям внос на продукти на интелектуална собственост, отразяващ ефектите от глобализацията.