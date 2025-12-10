Към 31 октомври 2025 г. общо 4,3 милиона граждани на държави извън ЕС, избягали от Украйна, са имали статут на временна закрила в ЕС. В сравнение с края на септември 2025 г. общият брой на хората от Украйна под временна закрила е намалял с 6 170 (-0,1%). Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".Държавите от ЕС, които приемат най-голям брой лица, получили временна закрила от Украйна, са Германия (1 229 960 души; 28,6% от общия брой в ЕС), Полша (965 005; 22,5%) и Чехия (393 005; 9,1%).През октомври 2025 г. страните от ЕС са издали 74 175 нови решения, предоставящи временна закрила. Това е вторият най-висок месечен общ брой през 2025 г. след пика, наблюдаван през септември (79 525). Тези високи числа са резултат от постановление на украинското правителство от края на август 2025 г., с което се дава право на мъже на възраст от 18 до 22 години включително да напускат Украйна безпрепятствено.Най-високите съотношения на бенефициенти на временна закрила на хиляда души са наблюдавани в Чехия (36,0), Полша (26,4) и Естония (25,5), докато съответната цифра на ниво ЕС е 9,5 на хиляда души.Към 31 октомври 2025 г. украинските граждани представляват над 98,4% от бенефициентите на временна закрила в ЕС. Възрастните жени съставляват 43,8% от бенефициентите. Непълнолетните представляват почти една трета (30,8%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една четвърт (25,5%) от общия брой.Данните, представени в тази статия, се отнасят до предоставянето на статут на временна закрила въз основа на Решение за изпълнение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г., с което се установява наличието на масов приток на разселени лица от Украйна поради руската агресия срещу Украйна и се въвежда временна закрила.На 13 юни 2025 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на временната закрила за тези хора от 4 март 2026 г. до 4 март 2027 г.