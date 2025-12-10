Евростат: Знаете ли колко украинци потърсиха временна защита в България?
©
Държавите от ЕС, които приемат най-голям брой лица, получили временна закрила от Украйна, са Германия (1 229 960 души; 28,6% от общия брой в ЕС), Полша (965 005; 22,5%) и Чехия (393 005; 9,1%). В България временна закрила са получили 75 255 украинци.
През октомври 2025 г. страните от ЕС са издали 74 175 нови решения, предоставящи временна закрила. Това е вторият най-висок месечен общ брой през 2025 г. след пика, наблюдаван през септември (79 525). Тези високи числа са резултат от постановление на украинското правителство от края на август 2025 г., с което се дава право на мъже на възраст от 18 до 22 години включително да напускат Украйна безпрепятствено.
Най-високите съотношения на бенефициенти на временна закрила на хиляда души са наблюдавани в Чехия (36,0), Полша (26,4) и Естония (25,5), докато съответната цифра на ниво ЕС е 9,5 на хиляда души.
Към 31 октомври 2025 г. украинските граждани представляват над 98,4% от бенефициентите на временна закрила в ЕС. Възрастните жени съставляват 43,8% от бенефициентите. Непълнолетните представляват почти една трета (30,8%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една четвърт (25,5%) от общия брой.
Данните, представени в тази статия, се отнасят до предоставянето на статут на временна закрила въз основа на Решение за изпълнение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г., с което се установява наличието на масов приток на разселени лица от Украйна поради руската агресия срещу Украйна и се въвежда временна закрила.
На 13 юни 2025 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на временната закрила за тези хора от 4 март 2026 г. до 4 март 2027 г.
Още по темата
/
Бивш министър на отбраната: Русия няма намерение да спре войната, а Украйна не демонстрира готовност да се предаде. Това е реалността
02.12
Полк. Цуров: Русия изобщо не се интересува от плана за примирие. Той е направен така, че Украйна да не го приеме и да бъде виновна
30.11
Проф. Келбечева: Руската геополитика последователно използва България като инструмент по пътя към контрол
29.11
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
24.11
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
24.11
Борисов: От началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна
22.11
Васил Данов: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
Още от категорията
/
Кристина Ташева: Усещането от това да станеш първи в света, и то пред българска публика, носи една неописуема емоция, която трудно може да се разкаже
12:23
Кристина Мауер-Стендер: Употребата на тютюн и никотинови продукти сред млади и възрастни е висока и коства твърде много
09.12
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
09.12
Вторият танкер с втечнен природен газ от САЩ за "Булгаргаз" пристигна на терминала край Александруполис
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.