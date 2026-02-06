През 2024 г. повече от две трети (68%) от населението, живеещо в домакинства в ЕС, е притежавало собствено жилище, което е леко по-малко от 69% през 2023 г. Останалите 32% са живели в наети жилища, което е увеличение спрямо 31% през предходната година. Това показват данните на Евростат, цитирани отдял на собственост е наблюдаван в Румъния (94%), следвана от Словакия (93%) и Унгария (92%).Притежаването на жилище е по-разпространено във всички страни от ЕС, с изключение на Германия, където преобладава наемането, като 53% от населението е наемател. Германия е следвана от Австрия (46%) и Дания (39%).