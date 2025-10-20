ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат отново ни закопа: Два български региона регистрират най-ниски нива на БВП на глава от населението
© Фокус
Ирландските региони Дъблин (139 500 СПС) и Югозападна Ирландия (137 300 СПС) регистрираха най-високите нива на БВП на глава от населението сред регионите по номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 3) в ЕС, пред Волфсбург, Крайсфрайе Щат в Германия (136 500 СПС), където са налични данни само за 2022 г., и Париж във Франция (126 900 СПС).
Междувременно, най-отдалеченият френски регион Майот е регистрирал най-нисък БВП на глава от населението - 10 500 PPS, следван от Хасково (11 000 PPS) и Силистра (11 100 PPS) в България. Това показват данните на Евростат, цитирани от "Фокус".
Повечето региони с най-ниски нива на БВП на глава от населението се намират в България и Румъния, заедно с един регион в Унгария, където икономическата активност е паднала под 15 000 PPS на глава от населението.
Още от категорията
/
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
15:58
"ДПС-Ново начало" към финансовия министър: Да се осигури ресурс за закупуване на автомобили на президентската администрация
14:56
Външният министър: България последователно подкрепя усилията на ЕС за постигане на справедлив и траен мир
14:55
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.