ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат посочи къде е България в сферата на износа на услуги
©
В 10 страни от ЕС големите предприятия са представлявали повече от 50% от всички услуги, изнесени извън ЕС, като най-голям принос е регистриран в Германия (72,8%), Финландия (66,7%) и Дания (66,0%). В тази класация България се нарежда с резулат от едва 28,2%. Данните са на Евростат, цитирани от "Фокус".
Малките предприятия са осъществили повече от половината от износа на услуги в Малта (68,4%) и Естония (59,6%).
Тази информация е получена от данни за търговията с услуги по характеристики на предприятията (STEC). Тази статия представя няколко констатации от по-подробна статия на Statistics Explained относно търговията с услуги по характеристики на предприятията - STEC.
Предприятията под чуждестранен контрол са водещи в износа на услуги от ЕС
През 2023 г. предприятията под чуждестранен контрол играят ключова роля в износа на услуги от ЕС. Едно предприятие се счита за предприятие под чуждестранен контрол, ако се контролира от институционална единица извън страната му на пребиваване – държава от ЕС или държава извън ЕС.
Предприятията под чуждестранен контрол държат най-големия дял от износа в 9 държави от ЕС. Най-висок е делът в Люксембург (88,6%), Ирландия (79,1%) и Нидерландия (63,7%). Тук България е в средата на постиженията на най-добрите и записва едва 40%.
Предприятията под вътрешен контрол са представлявали по-голямата част от износа на услуги в Дания (70,0%), Финландия (62,3%), Малта (59,8%) и Франция (59,3%).
Още от категорията
/
Инженер: Ако разрешителните се издават по-бързо и повече капитал се насочи към жилищното строителство, тогава цените на имотите ще се нормализира
12:12
Строител за цената на имотите: Около 30-40% от стойността е за земята, която не винаги е собственост на строителя
23.10
По пазарите си правят какво си искат – пършиво букетче срещу 27 лева и без касова бележка – къде са проверяващите
21.10
Михаил Кръстев: Минималната работна заплата вече трета година ще бъде определена по сгрешена формула
21.10
Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
21.10
Имотният пазар: От стабилност за сделките в София и Бургас до ускорена активност в Пловдив и Варна
21.10
Бъдещето за българския фъстък не е "розово": Все повече производители се отказват от производството
19.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.