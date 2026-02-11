Броят на жените, работещи като учени и инженери в ЕС, се увеличава. Данните показват увеличение от 3,4 милиона през 2008 г. до 5,2 милиона през 2014 г., достигайки 7,9 милиона през 2024 г.Във всички икономически дейности жените представляват 40,5% от работната сила на учени и инженери през 2024 г. Този дял е по-висок в общия обем на услугите, изискващи знания (45,1%), и в категориите услуги (45,0%). В производството жените представляват 22,4% от учените и инженерите, докато в други дейности този дял е 23,6%.Сред страните от ЕС делът на жените учени и инженери варира значително през 2024 г., като най-високите дялове са регистрирани в Латвия (50,9%), Дания (48,8%), Естония (47,9%), Испания (47,6%) и. Най-ниското представителство на жените учени и инженери е във Финландия (30,7%), следвана от Унгария (31,7%), Люксембург (32,4%), Словакия (33,6%) и Германия (34,6%).На ниво 1 от Номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 1) жените учени и инженери са били мнозинство в 11 региона на ЕС:4 региона на Испания: Канарски острови (58,8%), Централна Англия (52,5%), Нороесте (52,4%) и Сур (50,3%);2 региона на Португалия: Аутономни острови на Азорските острови (57,3%) и Мадейра (56,4%);Два региона в Полша, съответно с (54,8%) и (54,0%),, в Швеция (52,0%) и Латвия (50,9%).В другия край на скалата, най-малкият дял на жени учени и инженери е регистриран в унгарския регион Кьозеп-Унгария (30,0%), финландския регион Манер-Фуоми (30,7%), Южен Ирландия в Италия (31,1%) и в германските региони Рейнланд-Пфалц (31,3%), Баден-Вюртемберг (31,7%) и Хесен (32,3%).Тази новина отбелязва 11-ия Международен ден на жените и момичетата в науката, който се отбелязва на 11 февруари.