Евростат постави България сред държавите с най-високите годишни увеличения на общия обем на търговията на дребно
© ФОКУС
През декември 2025 г., в сравнение с декември 2024 г., календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 1,3% в еврозоната и с 1,7% в ЕС.
Средногодишното ниво на обема на търговията на дребно за 2025 г., в сравнение с 2024 г., се е увеличило с 2,3% както в еврозоната, така и в ЕС.
Месечно сравнение по сектори на търговията на дребно и по държави членки
В еврозоната през декември 2025 г., в сравнение с ноември 2025 г., обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,1%,
– намалял за нехранителни продукти (с изключение на автомобилни горива) с 1,2%,
– запазил се е стабилен за автомобилни горива в специализирани магазини.
В ЕС обемът на търговията на дребно
– намалил се е за храни, напитки и тютюн с 0,1%,
– намалил се е за нехранителни продукти (с изключение на автомобилни горива) с 0,9%,
– увеличил се е за автомобилни горива в специализирани магазини с 0,1%.
Сред държавите членки, за които има данни, най-големите месечни намаления в общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Португалия (-3,1%), Швеция (-1,9%) и Дания (-1,6%). Най-високите увеличения са наблюдавани в Люксембург (+7,0%), Словакия (+3,1%) и Хърватия (+1,8%).
Годишно сравнение по сектор на търговията на дребно и по държава членка
В еврозоната през декември 2025 г., в сравнение с декември 2024 г., обемът на търговията на дребно
– увеличил се е за храни, напитки и тютюн с 1,2%,
– увеличил се е за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 1,6%,
– увеличил се е за автомобилно гориво в специализирани магазини с 0,9%.
В ЕС обемът на търговията на дребно
– увеличил се е за храни, напитки и тютюн с 0,8%,
– увеличил се е за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,0%,
– увеличил се е за автомобилно гориво в специализирани магазини с 2,4%.
Сред държавите членки, за които има данни, най-високите годишни увеличения на общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Кипър (+8,2%), България (+7,7%) и Люксембург (+6,2%). Най-големите намаления са наблюдавани в Словакия (-5,1%), Румъния (-2,1%) и Естония (-1,0%).
Още по темата
/
На вниманието на "вечните студенти": След определена възраст държавата спира да ви плаща осигуровките
09.12
Още от категорията
/
Даниела Везиева за доходите и цените у нас: Ако досега съм ходила 2 пъти на козметик, сега няма да отида, така се регулира пазарът
09:32
Икономисти: Наблюдаваме до 0,5% допълнителна инфлация от закръгляне на цените, която е по-видима при услугите
08:48
Над 8 хил. новопостроени жилища в България само за последното тримесечие на 2025 г., Русе е сред водещите градове
06.02
Защо обявената цена на дадена стока е 500 евро, а на касата става 570 евро – законни ли са таксите на търговците?
06.02
Директорът на Здравната инвестиционна компания за детска болница: Проектът е "надпартиен", работи се ежедневно
05.02
Киберексперт за IP адресите: Без международно сътрудничество разкриването на такъв род престъпления е под 2%
05.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.