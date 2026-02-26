Евростат с данни с инфлацията в България и останалите страни в еврозоната
© ФОКУС
Най-ниските годишни темпове са регистрирани във Франция (0,4%), Дания (0,6%), Финландия и Италия (и двете по 1,0%). Евростат измерва 2,3% инфлация в България.
Най-високите годишни темпове са регистрирани в Румъния (8,5%), Словакия (4,3%) и Естония (3,8%). В сравнение с декември 2025 г. годишната инфлация е спаднала в двадесет и три държави членки, останала е стабилна в една и се е повишила в три.
През януари 2026 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите (+1,45 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,51 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,09 п.п.) и енергия (-0,39 п.п.).
Още по темата
/
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигне, именно това ще ни направи впечатление
23.02
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на български университет и в Рилския манастир
21.02
Хотелиер: Никой не помисли за нас. Между 3% и 5% имаме печалба, след като махнем всички разходи
19.02
Ползваме ваучерите за храна и подаръци със стойности в левове до изтичане срока им на валидност
15.02
Още от категорията
/
Празник е!
09:11
Работодателите скочиха срещу промени, които ще попречат на интеграцията на чужденците в нашата икономика
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.