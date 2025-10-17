ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
В 5 региона тези нива са били повече от два пъти по-високи от средните за ЕС. Най-високият процент е бил в Гвиана (Франция), където 59,5% от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване, следван от италианските региони Калабрия (48,8%) и Кампания (43,5%), и испанските автономни градове Мелила (44,5%) и Сеута (42,2%).
Данните на Евростат за региони у нас показват следните цифри:
– Северозападен 35.8%
– Югозападен 20.1%
– Южен-централен 38.3%
– Югоизточен 35.8%
– Северен-централен 36.6%
– Североизточен 26.3%
Относитолно добри са резултатите единствено на Югозападният и Североизточният региони в България.
През 2024 г. е имало 25 региона на ниво NUTS 2, където поне 33% от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване (най-тъмният нюанс на синьото на картата). Тези региони са концентрирани в Гърция (5 региона), България, Испания, Италия (по 4 региона), както и в Румъния и най-отдалечените региони на Франция (по 3 региона). Тази група включва и 2 предимно градски региона в западните страни от ЕС – столичния регион на Белгия (Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest) и Бремен в Германия.
В другия край на разпределението имаше 26 региона, където по-малко от 12,5% от населението беше изложено на риск от бедност или социално изключване през 2024 г. (светложълт оттенък). Тази група включваше:
– 7 региона в Северна и Централна Италия, включително Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (6,6%), който имаше най-нисък процент на риск от бедност или социално изключване в ЕС;
– 6 от 8-те региона на Чехия, включително Jihozápad (8,8%), който имаше третия най-нисък процент в ЕС;
– 3 региона във Vlaams Gewest в Северна Белгия;
– 3 региона в Австрия;
– 2 региона в Полша, включително столичния регион Варшавски столечен;
столичните региони на Хърватия, Румъния, Словения и Словакия, като последният от тях, Bratislavský kraj, има втория най-нисък процент в ЕС (8,6%);
северозападния унгарски регион Közép-Dunántúl.
