Към 31 декември 2025 г. общо 4,35 милиона граждани на държави извън ЕС, избягали от Украйна, са имали статут на временна закрила в ЕС. В сравнение с края на ноември 2025 г. общият брой на хората от Украйна под временна закрила се е увеличил с 24 675 (+0,6%).Държавите от ЕС, които приемат най-голям брой лица, получили временна закрила от Украйна, са Германия (1 250 620 души; 28,7% от общия брой в ЕС), Полша (969 240; 22,3%) и Чехия (393 055; 9,0%).Сред 26-те държави от ЕС с налични данни броят на хората под временна закрила се е увеличил в 22 държави, като 3-те най-големи абсолютни увеличения са наблюдавани в Германия (+9 620; +0,8%), Испания (+2 235; +0,9%) и Румъния (+2 160; +1,1%). Сред 4-те страни от ЕС, които регистрираха намаления, най-високите са наблюдавани във Франция (-1250; -2,4%) и Естония (-470; -1,3%).Най-високите съотношения на бенефициенти на временна закрила на хиляда души са наблюдавани в Чехия (36,0), Полша (26,6) и Кипър и Словакия (и двете по 25,8), докато съответната цифра на ниво ЕС е 9,7 на хиляда души.Към 31 декември 2025 г. украинските граждани представляват над 98,4% от бенефициентите на временна закрила в ЕС. Възрастните жени съставляват 43,6% от бенефициентите. Непълнолетните представляват почти една трета (30,5%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една четвърт (25,9%) от общия брой.Данните, представени в тази статия, се отнасят до предоставянето на статут на временна закрила въз основа на Решение за изпълнение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г., с което се установява наличието на масов приток на разселени лица от Украйна поради руската агресия срещу Украйна и се въвежда временна закрила. Предоставени са от Евростат, цитирани отНа 13 юни 2025 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на временната закрила за тези хора от 4 март 2026 г. до 4 март 2027 г.