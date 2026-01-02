Въвеждането на еврото като официална валута у нас донесе редица промени, към които обществото все още се приспособява. Наред с новите цени, новите пари и обновения облик на банковите сметки, на пазара се появи и нов аксесоар, създаден специално за повода – монетник с огледалце.разбра, че към момента тази интересна джаджа се предлага като подарък при достигане на сметка с определена сума в една от популярните дрогерии в страната, но е сигурно, че скоро ще се появи и в други магазини.