ФБР поиска от Apple да отключи телефона на Алексей Петров

© Разследването на убийството на Алексей Петров, който беше застрелян на 16 август 2023 г., е изправено пред сериозно технологично препятствие – неговият криптиран iPhone.



Българските власти вярват, че телефонът съдържа ключова информация за последните му контакти, бизнес сделки и потенциални заплахи, поради което са потърсили съдействие от ФБР в САЩ. Въпреки това, дори американските разследващи срещат затруднения с отключването на устройството.



Проблемът се корени в изключително строгата политика на Apple за сигурност и поверителност на данните. Компанията твърдо отказва да създава “задни вратички" в операционните си системи, които биха позволили на правоприлагащи органи да заобикалят криптирането.



Аргументът им е, че веднъж създаден, такъв инструмент би могъл да попадне в злонамерени ръце и да компрометира сигурността на милиони потребители по света.



Тази позиция не е нова. Ярък прецедент е случаят от 2016 г. със стрелеца от Сан Бернардино. Тогава ФБР поиска от Apple да разработи софтуер за отключване на телефона на терориста, но главният изпълнителен директор Тим Кук публично отказа. В крайна сметка ФБР беше принудено да плати на трета страна, за да получи достъп до устройството, заобикаляйки напълно Apple.



Поради този установен прецедент и непоколебимата позиция на компанията, е много малко вероятно да бъде направено изключение за телефона на Алексей Петров. Apple прави изключения изключително рядко и само в случаи, свързани с непосредствена терористична заплаха и при наличието на съдебна заповед.



Алексей Петров беше убит с два изстрела по време на разходка на Витоша, близо до хижа “Деляна". При нападението, извършено около 12 часа на обяд, той е бил придружен от своята рехабилитаторка Мирослава Михайлова, която също беше ранена. Убиецът е използвал пушка и е стрелял от предварително подготвен заслон.