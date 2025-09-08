ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|ФБР поиска от Apple да отключи телефона на Алексей Петров
Българските власти вярват, че телефонът съдържа ключова информация за последните му контакти, бизнес сделки и потенциални заплахи, поради което са потърсили съдействие от ФБР в САЩ. Въпреки това, дори американските разследващи срещат затруднения с отключването на устройството.
Проблемът се корени в изключително строгата политика на Apple за сигурност и поверителност на данните. Компанията твърдо отказва да създава “задни вратички" в операционните си системи, които биха позволили на правоприлагащи органи да заобикалят криптирането.
Аргументът им е, че веднъж създаден, такъв инструмент би могъл да попадне в злонамерени ръце и да компрометира сигурността на милиони потребители по света.
Тази позиция не е нова. Ярък прецедент е случаят от 2016 г. със стрелеца от Сан Бернардино. Тогава ФБР поиска от Apple да разработи софтуер за отключване на телефона на терориста, но главният изпълнителен директор Тим Кук публично отказа. В крайна сметка ФБР беше принудено да плати на трета страна, за да получи достъп до устройството, заобикаляйки напълно Apple.
Поради този установен прецедент и непоколебимата позиция на компанията, е много малко вероятно да бъде направено изключение за телефона на Алексей Петров. Apple прави изключения изключително рядко и само в случаи, свързани с непосредствена терористична заплаха и при наличието на съдебна заповед.
Алексей Петров беше убит с два изстрела по време на разходка на Витоша, близо до хижа “Деляна". При нападението, извършено около 12 часа на обяд, той е бил придружен от своята рехабилитаторка Мирослава Михайлова, която също беше ранена. Убиецът е използвал пушка и е стрелял от предварително подготвен заслон.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 102
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: