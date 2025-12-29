FDA даде отлична оценка на клинично проучване в столична болница
В периода 2020 – 2024 г., клиничното проучване бе проведено от изследователски екип в състав: проф. д-р Иван Стайков, д-р Анелия Симеонова, д-р Иван Стоянов, д-р Мария Чолакова, д-р Николай Михнев, д-р Ралица Хараланова, д-р Михаил Михов и д-р Изабела Димитрова. Всеки един от специалистите от Клиника по неврология и медицина на съня, участвали в екипа на проучването, е сертифициран по международния етичен и научен стандарт за качество на клиничните изпитвания с участието на хора, за Добра клинична практика (Good Clinical Practice - GCP). Стандартът гарантира, че правата, безопасността и благосъстоянието на участниците в изпитванията са защитени и представените данни от клиничното изпитване са достоверни и точни.
Заключението на Американската агенция за храните и лекарствата за категоричното спазване на приложимите законови изисквания и разпоредби на FDA при провеждане на клиничното прочуване и гарантиране правата и безопасността на пациентите, е отлична оценка не само за стандартите на работа в Клиника по неврология и медицина на съня, но и за високия професионализъм на екипа от невролози на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.
Агенцията за храните и лекарствените средства (FDA) e с над 100-годишна история и отговаря за защитата на общественото здраве, като гарантира безопасността, ефикасността и сигурността на лекарствата за хора и животни, биологичните продукти и медицинските изделия, както и за безопасността на хранителните продукти, козметиката и продуктите, излъчващи радиация, в страната.
