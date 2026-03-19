Народното събрание одобри на второ четене Закон за обществения транспорт, предаде репортер наПромените включват и пълна цифровизация на транспортния сектор като част от заложеното в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).Законопроектът предвижда цялостна цифровизация на системата, въвеждане на единен електронен билет и нова Национална транспортна схема, която ще свързва различните видове транспорт в страната.Създава се единна електронна точка за достъп, която ще събира и предоставя актуална информация в реално време за маршрути, разписания и връзки между автобуси, влакове, самолети и воден транспорт. Всички превозвачи ще бъдат задължени да предоставят данните си безплатно и своевременно, за да могат пътниците да планират пътуванията си по‑лесно.Законът въвежда Национална система за единен превозен документ – електронен билет, който ще важи за комбинирани пътувания с различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Гражданите ще могат да купуват билет с една трансакция, който да комбинира влак, автобус, самолет или кораб, без нужда от отделни хартиени билети.Реформата включва и изграждането на Интелигентна система за управление на обществения транспорт, която обединява Национален транспортен модел и системата за единен билет. Тя ще позволява на държавата и общините да контролират изпълнението на договорите, движението на превозните средства и да изчисляват субсидии и компенсации по‑прецизно.Новият закон предвижда изграждането на Национална транспортна схема, която ще координира разписанията на различните видове транспорт, така че да се осигурят минимални времена за прекачване и най‑малко три транспортни връзки дневно до всяко населено място.Системата включва клирингова система, която автоматично ще разпределя приходите от продадените билети между различните превозвачи — железопътен, автобусен, въздушен или воден — според реално извършените услуги.Законопроектът предвижда и механизми за сътрудничество между общините, разширяване на междуобщинските транспортни схеми и възможност за превоз по заявка в малките населени места. Реформата е част от изпълнението на стратегически цели по Плана за възстановяване и устойчивост и цели да направи обществения транспорт по‑удобен, достъпен и предвидим за всички граждани.