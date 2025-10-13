Фармацевти: Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посетиш лекар и да получиш професионална консултация

© Инициативният комитет от магистър-фармацевти изрази категорична подкрепа към исканията на личните лекари за актуализация на потребителската такса.



Семейните фармацевти от над 700 аптеки застанаха зад колегите си от първичната медицинска помощ с аргумента, че здравната грижа в България е обезценена – както в лекарските кабинети, така и в аптеките.



"Заставаме зад исканията на общопрактикуващите лекари за повишаване на таксата за преглед. Изключително дълъг период тя не е била актуализирана, а цените на услугите скочиха с 300–400% през последните години. Нека дадем пример с банковите такси – при тях увеличението е над 300%, а тук дори не говорим за най-ценното – здравето. Специализираният труд и знания, свързани с опазване на здравето, трябва да са с най-висок приоритет и най-добро заплащане,“ коментира Константин Попов – секретар на ИКМФ и собственик на семейна аптека в Ямбол.



Според Инициативния комитет от магистър-фармацевти проблемът с недооценяването на труда се пренася и върху фармацевтичния сектор.



Таксата "рецепта“ и процентните надценки върху лекарствените продукти не са актуализирани повече от десетилетие, а аптеките продължават да функционират в условия на тежка регулация, растящи разходи и липса на кадри.



"В аптеките ситуацията е аналогична – надценките не са променяни повече от 10 години, а реалните разходи непрекъснато нарастват. В същото време отпускането на лекарства и консултациите се възприемат като безплатни услуги. В нито една европейска държава тази грижа не се тълкува като безвъзмездна,“ допълни Попов.



По време на националната есенна конференция на семейните аптеки, проведена на 5 октомври, Инициативният комитет обсъди и прие решение да предложи промени в законодателната рамка, свързани с въвеждане на такса "фармацевтична грижа“, която да остойности труда и експертизата при обслужване на рецепта.



Към момента в България не съществува законово основание аптеките да начисляват такса за обработка на рецепта, макар в повечето страни от ЕС тя да е регламентирана – например във Франция, Германия, Литва и Дания пациентите заплащат фиксирана такса между 0,75 и 2 евро за обслужване на рецепта.



"Семейните аптеки подкрепят личните лекари, защото сме в една и съща ситуация – нарастващи отговорности, без адекватна компенсация. Нашето предложение е "таксата рецепта“ да бъде обвързана с процент от минималната работна заплата, така че да отразява реалните икономически условия. Това ще гарантира устойчивост на системата и ще позволи на аптеките да продължат да осигуряват достъпна грижа и консултация за всеки пациент.“, коментира Аделина Любенова – председател на ИКМФ.



Фармацевтите припомнят, че аптеките, които отпускат лекарства, реимбурсирани от НЗОК, нямат такса рецепта, нямат надценка на скъпоструващите лекарства, а получават до 25 лева от Касата, което е абсолютно несправедливо и е в разрез с всякакви икономически принципи.



"В много случаи аптеките отпускат лекарства за над 500 евро, а реалният приход от това до 15 евро. Това е неустойчива система,“ допълни Любенова.



Фармацевтите от Инициативния комитет настояват за равнопоставеност в оценката на труда между всички участници в здравната система – лекари, фармацевти, сестри и помощен персонал.



"Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посетиш лекар и да получиш професионална консултация. Ако не променим това отношение, ще продължим да губим кадри и доверие,“ обобщават от Инициативния комитет от магистър-фармацевти в България.



От там изразиха опасения, че към момента не е ясно и дали парите за отпуснатите лекарства ще стигнат на Касата преди влизането в Еврозоната и дали тя ще може да се разплати към аптеките до края на година.