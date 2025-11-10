Фармацевти обявиха протестна готовност заради бюджета
© iStock by Getty Images/Guliver
Според БФС това обаче е невъзможно от практическа страна, тъй като всички аптеки са длъжни по силата на Закон за здравното осигуряване и на Закон за здравето да ползват специализирани софтуери за управление на продажбите на лекарствени продукти.
От съюза разказват, че всяко отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание се верифицира в националната система от регистри, която е създадена по реда на правото на ЕС.
"Също така, всяко отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание се регистрира в Националната здравноинформационна система, ако продуктът се заплаща от НЗОК или в определени други случаи. В резултат - аптеките ползват специализирани и сложни от техническа страна софтуери, които се създават и поддържат от доставчици с опит в областта. Тези софтуери имат системна връзка в реално време с Националната здравноинформационна система, с информационната система на НЗОК, със Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България, поддържана от Изпълнителна агенция по лекарствата и с Националния регистър за верификация на Българска организация за верификация на лекарствата".
Фармацевтите смятат, че подобни сложни системи има реална опасност да не бъдат регистрират в НАП в определения срок до 01.01.2026г. и напомнят, че през 2018г. Министерство на финансите няколкократно удължаваше срока за регистрация на СУПТО и накрая се отказа от задължителната регистрация по комплексни причини.
"Настоящето изискване поставя аптеките в невъзможност да извършват дейността си и от 01 януари 2026г. пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти. С предложения проект правителството създава предпоставки за невиждана национална здравна криза. Същевременно, от 01 януари 2026г. софтуерите на аптеките трябва да се настроят за работа в две валути – лева и евро, което е огромно предизвикателство!"
УС на БФС счита, че изготвеният проект създава необоснавана финансова и административна тежест за търговците на дребно на лекарствени продукти и не е съобразен със спецификата на дейността им. Търговията на дребно с лекарствени продукти е уредена в специални нормативни актове (Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина и Закон за здравното осигуряване, нормативни актове по прилагането им). При изготвянето на проекта не е съобразено становището на заинтересовани лица от сферата на лекарствоснабдяването и на търговците на дребно на лекарствени продукти.
Според тях приемането на законопроекта в този вид може да засегне правата на здравноосигурените лица на достъп до определени продукти от Позитивен лекарствен списък и да създаде спорове между НЗОК и търговците на дребно.
И допълват: "Всяка промяна, която е насочена към най – различни сектори на обществена дейност, без експертен анализ и обсъждане със съсловните организации, има предпоставки да доведе до срив на отделните системи".
"В заключение УС на БФС категорично се противопоставя на целенасочения срив на системата на лекарствоснабдяването и призовава Министерски съвет да не приема §18 от Преходни и заключителни разпоредби на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026г. Магистър – фармацевтите имат пълна протестна гоговност за защита на правата и интересите на пациентите и на съсловието, ако законът бъде приет в посочения вид".
Още от категорията
/
Млекопреработватели и фермери: При приемане на бюджета цените на храните може да се повишат с 5 до 7%
09:43
МВР за Стефани: Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявала на безопасни места
09.11
Зафиров от Разград: Обединението на жените социалистки е опора на социалната идея и духа на БСП
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Плевнелиев за санкциите на САЩ срещу "Лукойл": Каквото и да се на...
21:28 / 09.11.2025
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лук...
21:08 / 09.11.2025
Сметната палата отбелязва 145 години от създаването си
20:04 / 09.11.2025
Българинът, който предвиди бъдещето на автомобилния дизайн
20:03 / 09.11.2025
ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
19:31 / 09.11.2025
Предприемач: България става все по-лошо място за бизнес
18:45 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.