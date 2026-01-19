Фармацевти предупреждават: Има риск лекарствата без рецепта да изчезнат от аптеките
©
Притесненията са свързани с текстове, които предвиждат връщане на цените на лекарствата към нивата им от 2 декември 2024 г. Фармацевтите обясняват, че голяма част от аптеките вече са закупили лекарства без рецепта на по-високи цени и при новите условия ще бъдат принудени да ги продават под себестойност.
По данни на бранша около една трета от медикаментите без рецепта са поскъпнали през последната година с изрично разрешение на държавата чрез Националния съвет по цени и реимбурсация. Става дума за над 500 лекарствени продукта.
"Няма как в днешно време някой да работи на загуба. Ако аптеките бъдат принудени да продават на по-ниски цени от тези, на които са закупили лекарствата, те просто ще спрат да ги отпускат", предупреди председателят на Фармацевтичния съюз Димитър Маринов в ефира на bTV.
По думите му това ще доведе до спиране на доставки от търговците на едро и до реален недостиг за пациентите. Той подчерта, че всички увеличения на цените са ставали с одобрението на държавата и определи предложените промени като "популистки и неприложими на практика".
Фармацевтите уточняват, че лекарствата без рецепта обхващат широк спектър – от препарати за настинка и температура до болкоуспокояващи и антипиретици.
Аптекари потвърждават, че вече разполагат със значителни наличности от такива медикаменти. "Ако законът бъде приет, ще бъдем принудени да спрем продажбата им, защото загубите ще са сериозни", каза фармацевтът Стефан Минков.
От Фармацевтичния съюз настояват законопроектът да не бъде приеман на второ четене и подчертават, че при всяка промяна, засягаща лекарства, аптеки и фармацевти, трябва да бъде търсено становището на бранша.
Сред предложенията им е въвеждане на пределни цени не само за пациентите, но и за търговците на едро, така че аптеките да имат икономически стимул да поддържат наличности и пациентите да не останат без достъп до основни медикаменти.
Още по темата
/
Фармацевти признаха: Има хора, които поставят "петно" върху целия сектор и налагат регулаторът да разследва дейността им заедно с ДАНС
31.10
Приложението "Намери своето лекарство" – подавате информация какво търсите и получавате обратна връзка по телефона къде да го намерите
27.06
Родители с апел към здравиния министър: В България липсват медикаменти за болест, която води до внезапна смърт при деца
26.06
Николай Костов: Лекарствата, които липсват в аптечната мрежа, са между 360 и 370 , това е константно число през последните две-три години
23.06
Доц. Стефановски: Системите на НЗОК работят без проблеми и не дадоха нито един софтуерен дефект в цялата страна
02.06
Фармацевти алармират: Аптеките ще бъдат принудени да избират за кои пациенти да зареждат лекарства
02.06
Николай Костов: 388 лекарства липсват в аптеките, пациентите трудно могат да си ги набавят и от чужбина
23.01
Още от категорията
/
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
18.01
Пенсионери пазаруват на верeсия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
17.01
Почина Нико Стоянов
15.01
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
Слави Трифонов: Никоя друга партия не може да ни нарежда да приемаме глупави закони или да ни казва как да гласуваме
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Българин разгневи жители на "най-красивата улица в Англия"
21:57 / 18.01.2026
Гроздан Караджов: Дебат за скенери и нови устройства "в 12 без 5"...
20:59 / 18.01.2026
Възстановиха системата за плащане на "Гражданска отговорност"
21:21 / 18.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.