Костадин Ангелов, министъра на финансите г-жа Теменужка Петкова и управителя на НЗОК доц. Стефановски относно бюджета на Здравната каса и държавния бюджет за 2026 година.
В документа се обръща внимание върху необходимостта от осигуряване на финансова предвидимост и стабилност в системата на лекарствените доставки, за да бъде гарантиран непрекъснат достъп на пациентите до медикаменти. Според анализа на ИКМФ, проектобюджетът на НЗОК за 2026 г. предвижда разходи за лекарства в размер на около 2,3 млрд. лв., докато реалните плащания за 2025 г. се очаква да достигнат 3,3 млрд. лв. Разликата от близо 1 млрд. лв. поставя под напрежение цялата верига на снабдяване и може да окаже отражение върху дейността на аптеките, дистрибуторите и производителите.
ИКМФ посочва, че когато бюджетът не отчита реалния обем на терапевтичните нужди, възниква риск от забавяне на плащания, ограничена наличност и трудности при логистиката на определени групи лекарства, особено иновативни и животоподдържащи терапии.
"Бюджетът за лекарства следва да бъде основан на реалистични прогнози и да отразява действителните нужди на здравната система. Стабилността на веригата за доставки е част от националната сигурност и изисква ясни гаранции за устойчивост“, се подчертава в становището, подписано от председателя на Инициативния комитет от магистър-фармацевти Аделина Любенова.
В документа са предложени конкретни насоки и препоръки за устойчивост на лекарствената политика през 2026 г. Сред тях: увеличаване на бюджетната рамка за лекарства в съответствие с реалното потребление; създаване на резервен механизъм ("буфер“) от 5–10% от средствата за медикаменти, който да се активира при преразход; предвиждане на стимули за националните дистрибутори и семейните аптеки, които са стълб в лекарствоснабдяването; договорни клаузи за поддържане на минимални запаси и за стимулиране на местното производство и логистика; повишаване на прозрачността чрез регулярна отчетност за реалното изпълнение на бюджета за лекарства.
В този контекст ИКМФ приканва Министерството на финансите, НЗОК и Народното събрание да заложат механизми и стимули, които да гарантират устойчивостта на веригата за доставки, ориентирана към националните дистрибутори и семейните аптеки. Те имат ключова роля в осигуряването на равномерен достъп до лечение в цялата страна.
Организацията подчертава, че планирането на бюджета следва да бъде в синхрон с новите европейски политики по "Critical Medicines Act“, които имат за цел да укрепят сигурността на доставките и достъпа до медикаменти в рамките на ЕС.
"Стабилната лекарствена среда е гаранция за предвидимо финансиране и спокойствие както за пациентите, така и за бизнеса. Ефективното планиране е пътят към устойчивост и защита на здравната система“, се казва още в становището на Инициативния комитет от магистър-фармацевти.
Фармацевти предупреждават за риск при доставките на лекарства
