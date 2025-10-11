Новини
Фасадите на над 40 сгради у нас ще светят в зелено по повод Европейския ден на донорството и трансплантацията
Автор: Елиза Дечева 08:34Коментари (0)0
©
Над 40 сгради в България ще бъдат осветени в над 27 общини в зелено – цветът на донорството и трансплантацията. Инициативата е в знак на солидарност с инициативата на Съвета на Европа за провеждане на Европейския ден на донорството и трансплантацията на органи, както и за да бъде насочено общественото внимание към тази важна кауза.

Осветяването на сградите в зелен цвят ще се случи днес от 19:15 до 19:45 часа.

Целта е да се повиши осведомеността за значението на донорството на органи за спасяване и подобряване на живота на крайно нуждаещи се пациенти, за които трансплантацията е единствен шанс за живот. Един човек, изпаднал в мозъчна смърт, може да спаси до 8 човешки живота чрез органно донорство и да подобри живота на до 100 души чрез донорство на тъкани! Повишаването на обществената осведоменост по темата за донорството и трансплантацията е от изключително значение, за да получат втори шанс за живот чакащите за трансплантация пациенти, съобщиха от ИАМН.

Ето и пълен списък с градовете, в които ще бъдат осветени сградите:

- Благоевград: Камерна опера Благоевград, Югозападен университет ,,Неофит Рилски" и Областна администрация

- Бургас: Мостикът в гр. Бургас и ул. ,,Александровска’’ (централна пешеходна зона)

- Варна: Щаб на флота, УМБАЛ "Света Марина“, Медицински университет-Варна, Областна администрация Варна

- Велико Търново: Крепост ,,Царевец’’ и визуализация на кампанията ,,Да! За живот!’’ на билборд от Областна администрация Велико Търново

- Горна Оряховица: Общинска администрация

- Видин: Крепостна порта ,,Стамбол капия’’

- Чупрене: Общинска администрация Кула: Общинска администрация

- Монтана: Областна администрация

- Кюстендил: Общински драматичен театър "Крум Кюлявков“

- Враца: Общинска администрация

- Габрово: Общинска администрация

- Смолян: Общинска и Областна администрация

- Шумен: Мемориален комплекс "Създатели на Българската държава“ (паметник "1300 години България“), театър "Васил Друмев“

- Велики Преслав: Общинска администрация Веслец: Общинска администрация - - - Хасково: Камбанарията в парк "Ямача“

- Търговище: Общинска администрация

- Стара Загора: Културен център ,,Стара Загора’’

- Русе: Прожекция на кампанията ,,Да! За живот!’’ в центъра на града.

- Разград: Сграда на КНСБ (бивш Профсъюзен дом)

- Пазарджик: Зала "Маестро Георги Атанасов“ Добрич: ДКЦ 1 (Първа поликлиника) - Ямбол: Безистена

- София: Народно събрание, Столична община, Национален стадион "Васил Левски“, Национален дворец на културата, УМБАЛ ,"Лозенец“, УМБАЛ "Софиямед“, УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

- Етрополе: Народно читалище " Тодор Пеев-1871"

- Правец: Общинска администрация Сливен: Общинска администрация






