Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа
Автор: Цвети Христова 09:59Коментари (0)48
©
От Главна дирекция "Гранична полиция" съобщиха какъв е трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06.00 ч. на 23.08.2025 г. 

Границата с Румъния:

На 22.08.2025 г. от 10:00 ч. фериботната връзка обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет временно преустановява работа, поради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Република Северна Македония: 

Възстановено е движениетo през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки.

Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

Границата с Република Турция:

Трафикът е интензивен на ГКПП "Kапитан Андреево" на вход за леки автомобили.

Границата с Република Сърбия: 

Трафикът е интензивен на ГКПП "Kалотина" на вход и изход за леки автомобили.

Границата с Гърция:

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона .






Актуални теми
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
Дете загина след падане от парашут в Несебър
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Бури и градушки 2025 г.
