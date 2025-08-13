Новини
Фермер: Калцуни, ръкавици...всичко необходимо, за да спасим нашите животни
Автор: Екип Ruse24.bg 19:17Коментари (0)0
©
"За" и "против" ваксинацията на дребните преживни животни заради шарката. За това спорят представители на бранша – производители и преработватели на овче и козе мляко. Собствениците на големи индустриални ферми се страхуват, че евентуална ваксинация ще ограничи износа на български продукти, а от другата страна са по-малките стопани, които са притеснени, че докато се изчаква, заразата ще пламне и по незасегнатите до момента ферми.

Пловдивска област е най-силно засегната от шарка по овцете и козите. От началото на седмицата там са установени две нови огнища, общо над 104 са регистриралите огнища на шарка. В 86 от тях тези животните вече са евтаназирани. Всеки ден се вземат проби и от други стопанства. Животновъдите в страната са разделени по отношение на ваксинацията срещу шарка на дребните преживни животни. На днешната среща в столицата трябваше да си вземе окончателно решение и то да бъде представено на Земеделското министерство за по-нататъшно изпълнение. Срещата беше изключително конфликтна, с остър сблъсък на мнения и до резултат така и не се стигна.

Ерик Борисов, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация: "До никъде не се стига защото има страшно много животновъдни асоциации в залата и всеки дърпа за себе си."

Бойко Синапов, Обединени български животновъди: "Ваксинацията е необходима, за да се спаси животновъдството. БНТ: Да, но виждате атмосферата вътре, трудно ще стигнете до решения… - За голямо съжаление тези хора, които са против това нещо не могат да дадат актуални обяснения."

В индустриалната ферма на Александър Алексиев в село Брягово има 1200 животни и мерките срещу заразата са драконовски:

"Сух филтър, буферни зони, преобличат се хората, дрехи само за фермата и т.н. Калцуни, ръкавици, всичко необходимо, за да сме сигурни, че ще успеем да спасим нашите животни, все пак се намираме в центъра на заболяването в Първомай."

У нас има 8 големи индустриални ферми, които осигуряват около една пета от добивите на овче и козе мляко за преработвателната индустрия. А близо 70 процента от продуктите се реализират на външните пазари.

Александър Алексиев – производител, село Брягово: "При евентуална забрана, каквато се предвижда в европейския регламент при ваксинация на тези животни в страната ще имаме 5 години забрана за износ към свободния пазар."

Ваксинирането на животните е единствения начин да се спре разпространението на болестта, според собствениците на по-малки стада с овце и кози, като Мария Иванова, която отглежда близо 200 животни в пазарджишкото село Щърково. Заразата все още не е достигнала до фермата ѝ.

Мария Иванова, село Щърково: "Малките производители сме… за пълната ваксинация и млякото да си остава тук. Не мисля, че ще има презадоволяване на пазара при една нормална цена."

По данни на МЗХ за последните години стадата от овце и кози у нас намаляват, съответно и добивът. Но пък износът на сирене от овче мляко бележи ръст.

