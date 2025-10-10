Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
Автор: Екип Ruse24.bg 22:30Коментари (0)0
© bTV
“Гледах мачовете на волейболистите ни, за съжаление не успях да отида пред "Александър Невски“, тъй като имах представление, но гледах през телефона. И снощи отново, разбира се - особено Карлос Насар, не го пропускам, тъй като упражнявам и този спорт и много се вълнувам“.

Това сподели актьорът Филип Буков в предаването "Лице в лице“. Той разкри, че вдига 100 – 100 и малко.

"Аз съм голям любител - обикалям планини, морета.  Израснал съм със спорта и затова той е неизменна част и до ден днешен от мен“, коментира актьорът.

"Не мисля, че има българин, който да не се вълнува. Независимо дали ги упражняват тези спортове, или не и дали въобще е запален почитател на спорта. Защото това са едни моменти, които обединяват всички нас - успехите на нашите сънародници“, посочи Буков.

"Миналото лято, когато бяха Олимпийските игри, когато Карлос Насар завоюва олимпийската титла, бях на морето с приятели - на плажа сме, следобедно. Когато дойде моментът Карлос да вдига, аз отидох и казах там, "извинявайте, така и така“, защото, нали знаете, има телевизори, вървят музикални видеоклипове - спряха, пуснаха Карлос и сякаш времето спря. Получи се един вакуум. Всички хора спряха да се вълнуват от каквото и да било.  Оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос“, сподели Филип Буков.

"И някак, уж непознати хора, се получи синергия помежду ни -  ние се обединихме. Именно защото това момче в случая обединява цялата нация. Той е един освен обединител и будител. Той ни показва светлото в иначе тъмнато, в което се намираме, за съжаление“, посочи той.

Според Филип Буков спортът е една материя, на която трудно може да повлияе корупцията и точно затова ни обединява.

Актьорът посочи още, че спортът учи на целеустременост, психика - когато има трудности, човек трябва да стисне зъби, постоянство.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
Пластмасовите бутилки отново се променят: След закрепените капачки идва нова иновация!
12:18 / 08.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
Община Русе отводнява улиците, регистрирани са 16 сигнала за изминалото денонощие
11:23 / 08.10.2025
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
Прехвърлиха делото за пребития шеф на полицията в Русе към прокуратурата във Велико Търново
16:59 / 08.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Актуални теми
Арестуваха кмета на Варна
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Руски дронове над европейското въздушно пространство
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: