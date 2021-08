Филип Станев: Няма как да съставим кабинет с БСП

© aa oa C, a e a a a cca ae c . aaa o e ca. oa a e ee aaea ea o "a a ao" Cae.



o-ao o eecoo, a oe oa coa, e e oaee aa a ccae a aeco e e e a C e c. e a eaa a, e e aa co o ce c a eooo ceo eaae e oa oaa a Ca oo, "eoaa a" "a ce . e ae" a aoo, oo a a o, oo a c a oecaa eaa, ocaa c eoo oo a ocae ooea.



oaa, oaa oeoo oae ca a ce o aoo, o cc coc a a a ae c C, o Cae ooo ea eaa e oec c aaea, oo o e oa a ce oa a cca aeco.



O ea oa a aaa o, o, a ea oa ooo a oc a ac: ooee, e a a oee ae, a eaae a oa, e ao.