Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас

© Plovdiv24.bg След броени месеци България ще премине към еврото и темата за обмяната на парите, цените и възможните рискове става все по-актуална. За да изясни как хората да се подготвят и на какво да обръщат внимание, Стойне Василев, независим личен финансов консултант, даде практични съвети.



"Ако имаме малки суми – заплати или пенсии – най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас“, съветва пред БНТ Василев.



По думите му, при по-големи суми няма нужда от прибързани действия. Много банки вече обявиха, че няма да събират такси за внасяне на левове. След 1 януари сумите ще бъдат автоматично превалутирани по официалния курс и клиентите ще могат да разполагат с тях в евро.



"Сега не е подходящо да обменяме левовите си спестявания, защото ще платим такса. От януари това ще става безплатно“, подчерта експертът.



Той предупреди хората да извършват обмен единствено в банки или пощенски клонове, където процесът е официален и сигурен. "Не се доверявайте на случайни хора, които предлагат да ви обменят пари извън тези институции – това крие сериозни рискове от измама“, каза още Василев.



На какво да бъдем бдителни



Експертът призова гражданите да се информират добре за процеса и да разграничават реалните рискове от безпочвените страхове. Сред ключовите теми са:



Как ще се изчислява рестото и закръглянето;



Защо цените вече се показват и в евро;



Какви са най-честите опити за измами при подобни преходи.



"Важно е да бъдем бдителни, но и спокойни – процесът е добре подготвен и средствата на хората са защитени“, обобщи Василев.