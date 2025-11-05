Бюджетите през последните години трупат все по-голяма задлъжнялост. Това заяви бившия зам.-министър на финансите и член на фискалния съвет Любомир Дацов. По думите му без радикална промяна не може да се очаква намаляване на дефицита и инфлацията."Сред управляващите има хора, които знаят за какво става въпрос. За мен е странно, че няма дори минимално усилие за промяна на философията. Продължаваме вече 5 или 6 години да правим един и същ тип бюджет, с една и съща конструкция, с едни и същи разходи. Трябва да се взимат и непопулярни решения“, заяви пред bTV Дацов.Според него няма буфери за подобна политика и до няколко години "ще гръмне“. Финансистът обясни, че няма идея зад бюджета. Той е категоричен, че определящи в страната са средната класа и според техните доходи трябва да се правят изчисленията."Богатите хора са собствениците, а не наемниците. Според мен държавата трябва да осигурява на всеки равен достъп до образование, здравеопазване, но никой от нас не е длъжен да плаща на друг, че няма капацитета. Разговорът е как да се стимулират хората, които движат икономиката на страната. Та тях не виждам стимул в бюджета. Бюджетът е движен от идеята за "сиромахомилството“, обясни той.Дацов смята, че тази финансова политика създава дисбаланс в доходите. Той коментира, че през следващата година се очаква икономиката на страната да нарасне реално едва с около 2,9%. За сравнение, през 2025 г. се очаква да нарасне с 3%."За първи път ние ще имаме през следващата година свиване на икономиката, а се очакваше нещата да са по-добри. Ще се промени темпът на потреблението в икономиката. Ако заложените параметри в Бюджет 2026 се осъществят, вие ще плащате повече. Колкото сте по на светло и колкото сте по-отговорни към държавата, пак ще плащате повече – това са стимулите“, заяви Дацов.Финансистът коментира, че за увеличените ставки хората не получават нищо в повече: "Според мен не е честно, ако вие сте изработили 100 лв., да получавате 200 лв. Бюджетът трябва да предоставя услуги, той не трябва да плаща заплати и пенсии“.Според него реформите се планират месеци по-рано и за такива не е имало сигнали, затова не трябва са сме изненадани от резултатите."Вие ще отидете ли на дискотека, ако знаете, че ще ви бият? Дали ще инвестирате, ако знаете, че ще ви вдигнат данъците? Няма в българската история правителство, което да е правило реформи и да е било преизбрано. Ние много се възмущаваме, но през избора си стимулираме подобно поведение. Нито веднъж не сме наградили правителство, което е застанало и е направило нещо дългосрочно за държавата“, обясни той.Дацов е категоричен, че заложеният таван на държавния дълг във финансовата рамка е опасна политика.